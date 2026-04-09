Σήμερα η κηδεία της 50χρονης Ειρήνης Λύτρα-Σταμοπούλου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών και κηδεύεται σήμερα Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων η Ειρήνη Λύτρα-Σταμοπούλου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρήστος Σταμόπουλος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Φρειδερίκη & Κωνσταντίνος Κολίτσας, Κωνσταντίνος Σταμόπουλος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Κωνσταντίνος & Φρειδερίκη Σταμοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης & Κωνσταντινιά Λύτρα, Παρασκευή Σταμοπούλου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων, την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 και ώρα 16:30μ.μ.