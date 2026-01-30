Σήμερα η κηδεία της 44χρονης Ελένης Κατσαρού

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων 44χρονη Ελένη Κατσαρού, η οποία έχασε τη ζωή της στην έκρηξη του εργοστασίου Βιολάντα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αντώνιος Σιακαβάρας

Ο ΓΙΟΣ Χρήστος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ανδρονίκη Κατσαρού

Χρήστος και Ελένη Σιακαβάρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Παρασκευή 30 – 1 – 2026και ώρα 11.00π.μ..

2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

3) Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού καθώς επίσης και στην έξοδο του κοιμητηρίου μετά την ταφή.