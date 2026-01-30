Σήμερα η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα του εργοστασίου Βιολάντα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Απόστολος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης – Χαρίκλεια Μαρία

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος – Χαρίκλεια Σκαμπαρδώνη, Μαρία Καραγιάννη

Η ΓΙΑΓΙΑ: Ελευθερία Μπρέντα

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Ελευθερία – Δημήτριος Κουτσούλα, Ιωάννα – Κων/νος Μπέσα , Σωτηρία Σκαμπαρδώνη , Χαρούλα – Στέφανος Τάταρης

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 30/1/2026 και ώρα 13:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του κοιμητηρίου.