Σήμερα η κηδεία της 42χρονης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα του εργοστασίου Βιολάντα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Απόστολος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης – Χαρίκλεια Μαρία
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος – Χαρίκλεια Σκαμπαρδώνη, Μαρία Καραγιάννη
Η ΓΙΑΓΙΑ: Ελευθερία Μπρέντα
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Ελευθερία – Δημήτριος Κουτσούλα, Ιωάννα – Κων/νος Μπέσα , Σωτηρία Σκαμπαρδώνη , Χαρούλα – Στέφανος Τάταρης
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 30/1/2026 και ώρα 13:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του κοιμητηρίου.