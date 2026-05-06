Σήμερα η κηδεία της Φανής Ρακοβίτη

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων η Φανή Ρακοβίτη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ελένη Ρακοβίτη κ΄ Κυριάκος Καραμούτσιος, Αγγελική Ρακοβίτη κ΄ Γεώργιος Μπίχτας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φανή κ΄ Αθανάσιος, Φώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου την Τετάρτη 6-5-2026 και ώρα 17:30μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ κοιμητηρίου Τρικάλων.