Σήμερα η κηδεία της Σωτηρίας Μπαρούτα

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η Σωτηρία Ευθ. Μπαρούτα.

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 – 3 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανάσιος Μπαρούτας και Νικολέτα Ζαμπού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ευθύμιος, Μαγδαληνή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Τετάρτη 4 – 3 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».