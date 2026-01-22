Σήμερα η κηδεία της Παρασκευής Σχοινά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων η Παρασκευή Σχοινά.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Βασίλειος Σχοινάς
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Κώστας Σχοινάς
Ευάγγελος Σχοινάς και Μαρία Γκαραγκάνη
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Βασιλική, Παρασκευή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Πέμπτη 22 – 1 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων
.Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .