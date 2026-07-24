Σήμερα η κηδεία της Μαριγούλας Βλαχοκώστα

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων η Μαριγούλα Βλαχοκώστα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ Παρασκευή Βλαχοκώστα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Αλεξάνδρα Βλαχοκώστα & Αλέξανδρος Ζαμπραϊλας, Βασίλειος Βλαχοκώστας & Αφροδίτη Μπουντούρη

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Παρασκευή 24 – 7 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».