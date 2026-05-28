Σήμερα η κηδεία της Μαριάνθης Δημητρίου

Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου η Μαριάνθη Δημητρίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευθύμιος – Μαρία Δημητρίου, Αθανάσιος – Ευαγγελία Δημητρίου, Ευάγγελος – Βαΐα Δημητρίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ειρήνη, Γεώργιος, Αχιλλέας, Μαρία Παϊσία

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Πολυξένη Χριστοπούλου, Ευαγγελία Χριστοπούλου

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 28/5/2026 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α΄ κοιμητηρίου.