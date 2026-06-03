Σήμερα η κηδεία της Μαρίας Ρουσιαμάνη

Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων η Μαρία Ρουσιαμάνη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Έλλη Ρουσιαμάνη και Παναγιώτης Μπραχάλας, Κωνσταντίνα Ρουσιαμάνη και Χρήστος Τσάκνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βάσια και Γιώργος, Λάμπρος, Μαρία

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τετάρτη 3 – 6 – 2026 και ώρα 6.0 0μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».