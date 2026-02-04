Σήμερα η κηδεία της Μαρίας Γκόντα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Τρικάλων η Μαρία Γκόντα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Απόστολος Γκόντας

Ο ΓΙΟΣ Χρήστος Γκόντας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ανδρονίκη και Ιωάννης Νάστας

Ζωή Νίτα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τετάρτη 4 – 2 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .