Σήμερα η κηδεία της Καίτης Ντόγκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων η Καίτη Ντόγκα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Γεώργιος Καρύμπακας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελίνα Καρύμπακα και Σωτήριος Παπαευθυμίου, Ιωάννης Καρύμπακας και Μαρίνα Νάχλα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Αικατερίνη, Ηλιάνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων την Τετάρτη 25 – 2 – 2026 και ώρα 16:00 μ.μ.

2) ο καφές Θα δοθεί στην αίθουσα τού ιερού Ναού