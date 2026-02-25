Σήμερα η κηδεία της Καίτης Ντόγκα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων η Καίτη Ντόγκα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:Γεώργιος Καρύμπακας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ελίνα Καρύμπακα και Σωτήριος Παπαευθυμίου, Ιωάννης Καρύμπακας και Μαρίνα Νάχλα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Αικατερίνη, Ηλιάνα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ.1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων την Τετάρτη 25 – 2 – 2026 και ώρα 16:00 μ.μ.
2) ο καφές Θα δοθεί στην αίθουσα τού ιερού Ναού