Σήμερα η κηδεία της Ευαγγελίας Νημά

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Πλατάνου Τρικάλων η Ευαγγελία Νημά.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Νημάς και Σοφία Μπεκρή, Γεωργία Νημά και Ιωάννης Μαντέλλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνα, Άκης, Ευαγγελία, Παναγιώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου, την Δευτέρα 20 – 7 – 2026και ώρα 6.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χαράλαμπου Νημά.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».