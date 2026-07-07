Σήμερα η κηδεία της Ευαγγελίας Κακαβίτσα

Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων η Ευαγγελία Κακαβίτσα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία Κακαβίτσα και Γιώργος Καμίνης, Ελευθερία Κακαβιτσα και Δημήτρης Παπουτσής.

Η ΕΓΓΟΝΗ: Βασιλική

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Τρίτη 7 – 7 – 2026 και ώρα 6.30 μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».