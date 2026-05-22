Σήμερα η κηδεία της Δέσποινας Μέμτσα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμπάκας η Δέσποινα Μέμτσα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ζαχαρίας Μέμτσας, Φλωρεντία Μέμτσα και Νικόλαος Μπλάτσας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αριστέα, Γιώργος

Η ΑΔΕΛΦΗ Παγώνα Γούλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμπάκας, Παρασκευή 22 – 5 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ..

2)Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια , στην ταβέρνα Πολύζος στην Καλαμπάκα.

3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν στο Γηροκομείο Τρικάλων, έξω από τον Ιερό Ναό θα υπάρχει Κυτίο.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .