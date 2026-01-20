Σήμερα η κηδεία της Αικατερίνης Βαλοτάσιου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Παλαιοπύργου Τρικάλων η Αικατερίνη Βαλοτάσιου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Αθανάσιος Βαλοτάσιος

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Χρυσαυγή Ταμπακιώτη, Βασιλική και Γεώργιος Τσιάκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Τρίτη 20/1/2026 και Ώρα 3.30 το μεσημέρι.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Μπότα.

Παράκληση της οικογενείας του εκλιπόντος αντί στεφάνου να δοθούν δωρεές στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄.