Σήμερα η κηδεία της Έφης Κωλέττη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων η Έφη Κωλέττη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αγγελική Κωλέττη και Θέμης Ντάλλας, Κωνσταντίνος Κωλέττης και Μαρία Βανταλή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θάνος, Έμμα, Γιώργης, Ανέλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Τετάρτη 22 – 7 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ..

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

3) Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΄΄ ΦΛΟΓΑ΄΄

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .