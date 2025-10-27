Πέθανε ο χορευτής των “Θεριστάδων” Χρήστος Τζάλας

Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΑΛΑ

ΕΤΩΝ 68

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 28/10/2025 και ώρα 1:00 μ.μ. στον Ι.Ν.

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Τα αδέλφια

Κωνσταντίνος Τζάλας

Ειρήνη Τζάλα

Αθανάσιος Τζάλας & Νικολέτα Γκόγκα

Ευάγγελος Τζάλας

Ελένη Κούκου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ελάτης Τρικάλων

την Τρίτη 28/10/2025 και ώρα 12:30 μ.μ.

*Ο Χρήστος Τζάλας ήταν χορευτής με το χορευτικό των «Θεριστάδων» και πολύ αγαπητός, ήρεμος άνθρωπος και είχε λάβει μέρος στο Μεγάλο Καραγκούνικο Πανηγύρι που έγινε πριν λίγες μέρες στον 1ο Λύκειο Τρικάλων.