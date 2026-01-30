Πέθανε ο συνταξιούχος υπάλληλος των ΕΛΤΑ Παναγιώτης Καρακίτσιος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο συνταξιούχος υπάλληλος ΕΛΤΑ Παναγιώτης Ηλ. Καρακίτσιος.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 31 – 1 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Καρακίτσιου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στεργιανή Καρακίτσιου & Κωνσταντίνος Γουζούασης, Κωνσταντίνα Καρακίτσιου & Γρηγόρης Στραγάλης

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Αλίκη, Ευαγγελία, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, το Σάββατο 31 – 1 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».