Πέθανε ο Ρέντζιος Καής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Ρέντζιος Καής.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Καή και Πασχάλης Κράβαρης
Η ΕΓΓΟΝΗ Ελισσάβετ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Διαλεχτού, την Πέμπτη 18 – 12 – 2025 και ώρα10.30π.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .