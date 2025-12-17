Πέθανε ο Ρέντζιος Καής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Ρέντζιος Καής.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Καή και Πασχάλης Κράβαρης

Η ΕΓΓΟΝΗ Ελισσάβετ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Διαλεχτού, την Πέμπτη 18 – 12 – 2025 και ώρα10.30π.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .