Πέθανε ο πρώην πρόεδρος των συνταξιούχων εμπόρων Μάκης Μιχαλίτσης

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αδάμ (Μάκης) Μιχαλίτσης, πρώην πρόεδρος των συνταξιούχων εμπόρων των Τρικάλων.
Κηδεύεται σήμερα Κυριακή 12 – 7 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Λαμπρινή Μιχαλίτση
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σωτήρης Μιχαλίτσης & Εύη Πνευματικού
Μαίρη Μιχαλίτση & Βασίλης Θεοδώρου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θοδωρής , Αδάμ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού , την Κυριακή 12 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».