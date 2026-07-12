Πέθανε ο πρώην πρόεδρος των συνταξιούχων εμπόρων Μάκης Μιχαλίτσης

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο Αδάμ (Μάκης) Μιχαλίτσης, πρώην πρόεδρος των συνταξιούχων εμπόρων των Τρικάλων.

Κηδεύεται σήμερα Κυριακή 12 – 7 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού Τρικάλων

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Λαμπρινή Μιχαλίτση

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σωτήρης Μιχαλίτσης & Εύη Πνευματικού

Μαίρη Μιχαλίτση & Βασίλης Θεοδώρου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Θοδωρής , Αδάμ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πυργετού , την Κυριακή 12 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».