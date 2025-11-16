Πέθανε ο πρώην δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Μακρής

Θλίψη στα Τρίκαλα από το θάνατο του Χρήστου Μακρή, σε ηλικία 77 ετών.

Πρώην δημοτικός υπάλληλος υπηρέτησε επί σειρά ετών στην υποδοχή και στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, ενώ υπήρξε μουσικός στη Φιλαρμονική της πόλης.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 11:30 το πρωί.

Αφήνει πίσω τη σύζυγο Κατίνα Μακρή, τα παιδιά Σάσα Μακρή και Γιώργο Ψαρρή, τα εγγόνια Λένια και Χριστίνα, τα αδέλφια, τα ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων, ενώ, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων τα χρήματα μπορούν να προσφερθούν στον Σύλλογο Νεφροπαθών Νομού Τρικάλων, όπου και θα υπάρχει κυτίο δωρεών στον ναό.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.