Πέθανε ο Πέτρος Παπαναστασίου

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού και θείο

ΠΕΤΡΟ ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 98

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 28 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κατερίνα Γεωργούλα

Θεόφιλος Παπαναστασίου και Μαρία Σιδηρά



Μάγδα Παπαναστασίου και Βασίλης Περδικούλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τρίτη 28 – 10 – 2025και ώρα 4.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .