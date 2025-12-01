Πέθανε ο Δημήτριος Ιακωβάκης

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Αποστ. Ιακωβάκης.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευθεροχωρίου Τρικάλων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Ιακωβάκη, Στέλλα Ιακωβάκη και Γεώργιος Λίτσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αλέξανδρος , Υακίνθη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευθεροχωρίου, την Τρίτη 2-12-2025 και ώρα 11.00π.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευθεροχωρίου.

Την τελετή επιμελήθηκε το γραφείο τελετών « Παναγιώτου »