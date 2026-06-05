Πέθανε ο Γεώργιος Μπουνόβας

Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αηδόνας Καλαμπάκας ο Γεώργιος Μπουνόβας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θεοδώρα Μπουνόβα & Χαράλαμπος Φωτεινόπουλος, Αποστολία Μπουνόβα & Σπύρος Σέρο, Χρήστος Μπουνόβας & Άννα Κατσάνου, Θωμάς Μπουνόβας & Σταυρούλα Τσόγια

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία , Ελένη , Μαρία , Κωνσταντίνος , Γεώργιος , Θεμιστοκλής







ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αηδόνας Καλαμπάκας, το Σάββατο 6 – 6 – 2026 και ώρα11.30π.μ..

2)Ο καφές θα προσφερθεί στα καφενεία του χωριού.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .