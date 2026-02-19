Πέθανε ο Αθανάσιος Τσιονάρας

Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Στουρναραίικων ο Αθανάσιος Τσιονάρας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Χρήστος Τσιονάρας, Θεοδώρα Τσιονάρα & Βασίλειος Βρατσίστας, Δήμητρα Τσιονάρα & Κωνσταντίνος Κωστήρας

Τα εγγόνια: Χρήστος, Μαρία, Δημήτριος, Μαρία, Αθανασία

Τα αδέλφια: Αναστάσιος & Στέλλα Τσιονάρα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς



Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Στουρναραίικων Τρικάλων την Παρασκευή 20/2/2026 και ώρα 10:30 π.μ.