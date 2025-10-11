Πέθανε η Ναυσικά Ζαραμπούκα, μητέρα του δημοτικού συμβούλου Χρήστου Ζαραμπούκα

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η Ναυσικά Κων. Ζαραμπούκα, μητέρα του δημοτικού συμβούλου Τρικάλων Χρήστου Ζαραμπούκα.

Η κηδεία θα τελεστει την Κυριακή 12-10-2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων .

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλο να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της .

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Ζαραμπούκας & Αλεξάνδρα Τάμπου, Σωτήριος Ζαραμπούκας & Ελένη Θώμου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος , Νικόλαος , Άννα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , την Κυριακή 12-10-2025 και ώρα 12η μεσημβρινή .

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».