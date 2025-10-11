Πέθανε η Ναυσικά Ζαραμπούκα, μητέρα του δημοτικού συμβούλου Χρήστου Ζαραμπούκα

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η Ναυσικά Κων. Ζαραμπούκα, μητέρα του δημοτικού συμβούλου Τρικάλων Χρήστου Ζαραμπούκα.
Η κηδεία θα τελεστει την Κυριακή 12-10-2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων .
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλο να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Ζαραμπούκας & Αλεξάνδρα Τάμπου, Σωτήριος Ζαραμπούκας & Ελένη Θώμου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος , Νικόλαος , Άννα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , την Κυριακή 12-10-2025 και ώρα 12η μεσημβρινή .
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».