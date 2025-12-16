Πέθανε η Μαρία Γούλα

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών η Μαρία Δημ, Γούλα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αετού Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Γούλας, Γεώργιος Γούλας και Βικτωρία Γραμπόβα, Παναγιώτης Γούλας και Ευαγγελία Μπουρλή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία και Λευτέρης , Δημοσθένης και Φωτεινή, Βασίλης και Ιωάννα, Δημοσθένης , Μαρία

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Αετού Τρικάλων , την Τετάρτη 17 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου »