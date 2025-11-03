Πέθανε η Ελένη Μπισκιτζή

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Μπισκιτζή. Κηδεύεται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Μερόπη Μπισκιτζή – Βασίλη Τάσιο, Μιχάλη Μπισκιτζή – Τζίνα Χασιώτη, τα εγγόνια Αθανάσιο – Αγορίτσα, Ελένη – Αργύρη, τα δισέγγονα Νεφέλη – Βασίλη και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 4/11/2025 και ώρα 11:30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Β΄ κοιμητηρίου.