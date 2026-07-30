Πέθανε η Γεωργία Μπελέφα

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων η Γεωργία Μπελέφα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Μπελέφα και Παναγιώτης Σακελλάρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βικτώρια, Μελίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Παρασκευή 31 – 7 – 2026 και ώρα 10.00π.μ..

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».