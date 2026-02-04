Πέθανε η Βασιλική Καλογεροπούλου

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων η Βασιλική Καλογεροπούλου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Μιχαήλ Καλογερόπουλος

Ο ΓΙΟΣ Χρήστος Καλογερόπουλος

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Βασιλική, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τετάρτη 4 – 2 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή

2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .