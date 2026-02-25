Κηδεύεται σήμερα ο συνταξιούχος μαθηματικός Βασίλειος Αθανασίου

Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30 μ.μ στον Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων ο συνταξιούχος μαθηματικός Βασίλειος Αθανασίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αφροδίτη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μαρία και Βασίλειος Γιαγιάκος, Κυριακή Αθανασίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βησσαρίων, Αφροδίτη, Ευαγγελία, Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.1) η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων τηνΤετάρτη25-2-2026 και ώρα 13:00 μ.μ.

2) ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.