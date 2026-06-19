Κηδεύεται σήμερα ο συνταξιούχος αστυνομικός Γεώργιος Καραγεώργος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων ο συνταξιούχος αστυνομικός Γεώργιος Καραγεώργος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Νικόλαος κ΄ Γεωργία Καραγεώργου, Κων/νος Τζέλης

Η ΕΓΓΟΝΗ Μαρία Στυλιανή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου την Παρασκευή 19-6-2026 και ώρα 17:30μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του

Α΄ κοιμητηρίου Τρικάλων.