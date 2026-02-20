Κηδεύεται σήμερα ο Δημήτριος Στραγάλης

Απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων ο Δημήτριος Στραγάλης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βάϊα Στραγάλη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος Στραγάλης

Χρήστος Σταργάλης και Ελένη Δελημήτη

Αλεξάνδρα Στραγάλη και Λάζαρος Δαμνιανίδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτριος, Νεκτάριος, Διονυσία, Σταυρούλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 20 – 2 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .