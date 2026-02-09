Κηδεύεται σήμερα ο Δημήτριος Μπίλας

Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Φωτάδας Τρικάλων ο Δημήτριος Μπίλας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ελευθερία Μπίλα

Τα παιδιά Κωνσταντίνος Μπίλας & Μαρία Βουτσελά, Φωτεινή Μπίλα & Δημήτριος Γκόγκος

Τα εγγόνια Ελευθερία Μπίλα & Απόστολος Γκαντέλος, Σοφία, Δήμητρα, Ευάγγελος

Το δισέγγονο: Νεφέλη

Η αδελφή Βασιλική Καραστέργιου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Φωτάδας Τρικάλων την Δευτέρα 9/2/2026 και ώρα 3:00 μ.μ.