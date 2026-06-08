Κηδεύεται σήμερα ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Κωνσταντίνος Πούλιος (Λαβίδας)

Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κακοπλευρίου Καλαμπάκας ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Κωνσταντίνος Πούλιος (Λαβίδας).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Δημήτριος κ΄ Ευφροσύνη Πούλιου, Αθανάσιος κ΄ Βασιλική Πούλιου Ζήσης κ΄ Μαρία Πούλιου, Χαράλαμπος κ΄ Ευανθία Πούλιου, Ειρήνη κ΄ Αναστάσιος Κατσιαμάνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κακοπλευρίου Καλαμπάκας την Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 11:30μ.μ.