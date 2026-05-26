Κηδεύεται σήμερα ο Γεώργιος Καρατζάς

Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων ο Γεώργιος Καρατζάς.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Καρατζά
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αλεξάνδρα Καρατζά & Κωνσταντίνος Αντωνίου, Αθανάσιος & Μάγια Καρατζά, Σωτηρία Καρατζά & Γιάννης Τζίνος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελπίδα, Αρετή & Δημήτρης, Χριστίνα, Φοίβος, Γεωργία, Τατιάνα, Αριάδνη, Μαρίνα
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Χρυσούλα Παπαευθυμίου, Ευαγγελία Ζαβλανού, Ευάγγελος Παπαευθυμίου, Ρούλα Παπαευθυμίου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων, την Τρίτη 26 – 5 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .