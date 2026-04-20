Κηδεύεται σήμερα ο Γεώργιος Θανασάρας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Κηπακίου Τρικάλων ο Γεώργιος Θανασάρας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΘΑΝΑΣΑΡΑ
ΤΟ ΤΕΚΝΟ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΤΣΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ : ΜΑΡΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στις 12:00 π.μ.
Σημ. 2) Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κηπακίου Τρικάλων.
Σημ. 3) O καφές θα δοθεί στη ¨Σερραϊκή Μπουγάτσα¨ (Καλλισθένους 7)