Κηδεύεται σήμερα ο Βησσάρης Σπάχος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Βησσάρης Σπάχος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ζωή Νίστα, Σταματία Σπάχου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Μιχάλης, Νικόλαος, Ευθαλία και Κώστας, Πελαγία και Σπύρος, Κυριάκος και Αγαθή Μιχάλης και Ιωάννα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τρίτη 24 – 2 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .