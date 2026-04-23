Κηδεύεται σήμερα ο Βασίλειος Τσιγάρας

‘Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων ο Βασίλειος Τσιγάρας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Αγορίτσα
Τα παιδιά:΅Γεωργία Τσιγάρα & Γεώργιος Παπαβασιλείου, Νικολέτα Τσιγάρα & Ιωάννης Φαλιέρος
Τα εγγόνια: Δέσποινα, Δημήτριος, Μαρία-Αγορίτσα
Τα αδέλφια: Ελένη & Δημήτριος Βότσιος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Βαλτινού Τρικάλων την Πέμπτη 23/4/2026 και ώρα 3:30 μ.μ.