Κηδεύεται σήμερα ο αρχιτέκτων μηχανικός Αθανάσιος Παπαζαφείρης

Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο αρχιτέκτων μηχανικός Αθανάσιος Παπαζαφείρης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αρετή Παναγιώτου
ΤΑ ΤΕΚΝΑ : Μαρίνα Παπαζαφείρη, Ειρήνη Παπαζαφείρη, Κωνσταντίνα Παπαζαφείρη
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : Μαρίνα Παπαζαφείρη, Γεώργιος Παναγιώτου & Ειρήνη Τσιαντούλα
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ : Μαρία Παπαζαφείρη& Ευθύμιος Γκιζλής
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλωνστις 18:30 π.μ.
Σημ. 2) Η ταφή θα γίνει στο Ά Κοιμητήριο Τρικάλων