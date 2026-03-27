Κηδεύεται σήμερα ο Απόστολος Μυλωνάς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων ο Απόστολος Μυλωνάς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Μυλωνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Μυλωνά και Βασίλειος Μπαλάφας, Δήμητρα Μυλωνά και Κώστας Γεωργίου, Κωνσταντίνα Μυλωνά και Σπυρίδων Γωγάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αχιλλέας, Αποστόλης, Ελευθερία, Αγάπη, Θωμάς, Εύα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Παρασκευή 27 – 3 – 2026και ώρα 3.30μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα Χαγιάτι (Βερεντζιώτης) στην Ράξα Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».