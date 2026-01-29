Κηδεύεται σήμερα η 56χρονη Αναστασία Νάσιου

Σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γριζάνου Τρικάλων πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κηδεία της 56χρονης Αναστασίας Νάσιου, ενός εκ των θυμάτων της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Τριαντάφυλλος Τέλλιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος Τέλλιος, Αποστόλης Τέλλιος, Χρήστος Τέλλιος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Απόστολος & Σοφία Νάσιου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γριζάνου Τρικάλων, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:30 μ.μ.

2) Παράκληση τις οικογενείας, αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν υπέρ της αποπεράτωσης του «Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου» Γριζάνου Τρικάλων. Θα υπάρχει ειδικό κυτίο στην είσοδο του Ιερού Ναού.

3) Ο καφές θα προσφερθεί στο Κατάστημα του « Βαΐου Τσάτσου ».