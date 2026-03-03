Κηδεύεται σήμερα η Παρασκευή Ρόμπου Ζιντζόβα

Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου Τρικάλων η Παρασκευή Ρόμπου Ζιντζόβα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθηνά Ρόμπου – Αλέξης Κρούπης , Μαρίνα Ρόμπου – Παναγιώτης Παππάς, Αθανάσιος Ρόμπος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θεόδωρος , Παρασκευή , Βελισσάριος, Ανδριάνα, Κων/να

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 3/3/2026 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ κοιμητήριο Τρικάλων

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α΄κοιμητηρίου.