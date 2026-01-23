Κηδεύεται σήμερα η Ουρανία Τανού

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων η Ουρανία Τανού.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σπυρίδων Τανός, Βασιλική και Δημήτριος Χατζής

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννα, Γεώργιος, Ουρανία και Κωνσταντίνος, Ευάγγελος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων την Παρασκευή 23 – 1 – 2026 και ώρα 12:30 μ.μ.

2) ο καφές Θα δοθεί στην αίθουσα τού ιερού Ναού