Κηδεύεται σήμερα η Ζωή Κουτελίδα

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων η Ζωή Κουτελίδα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος και Μαρία Κουτελίδα, Δημήτριος Κουτελίδας και Ελένη Τσιούμα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ζωή και Αντον, Ζωή, Αθανασία και Αθανάσιος, Ελένη και Ιερεύς Αντώνιος, Ελισσάβετ και Γεώργιος, Αθανάσιος, Αθανάσιος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ.