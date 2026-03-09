Κηδεύεται σήμερα η Ελένη Μπάμπα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Καλονερίου Τρικάλων η Ελένη Μπάμπα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Μπάμπας, Ευαγγελία Μπάμπα και Άγγελος Σιούτας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στέφανος, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Καλονέρι Τρικάλων, την Δευτέρα 9 – 3 – 2026 και ώρα 3.30 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».