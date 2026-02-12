Κηδεύεται σήμερα η Ανθούλα Μπίτου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών η Ανθούλα Γ. Μπίτου.

Κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 12 – 2 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ελένη Μπίτου, Μαρία Μπίτου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ανθούλα Μπίτου και Θωμάς Θωμάκης

Ευτυχία Μπίτου

Γεώργιος Μπίτος και Φανή – Μαρία Ανδρέου

Χρήστος Μπίτος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».