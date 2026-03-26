Κηδεύεται σήμερα η Αικατερίνη Μπαρμπάτση

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Ροπωτού Τρικάλων η Αικατερίνη Μπαρμπάτση.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Πολυξένη Μαγκούτη, Δημήτριος & Μαρία Μπαρμπάτση, Κωνσταντίνος & Πολυτίμη Μπαρμπάτση

Τα εγγόνια: Ελένη & Θεόδωρος, Βασίλειος & Ευαγγελία, Γεώργιος & Άννα, Άγγελος, Γεώργιος

Η δισέγγονη: Μαρία

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Ροπωτού Τρικάλων την Πέμπτη 26/3/2026 και ώρα 1:30 μ.μ.