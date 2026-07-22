Κηδεύεται σήμερα η Αγορίτσα Αποστολάκη

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. με το Θρήσκευμα Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Κοιμητήριο Ελευθεροχωρίου Τρικάλων η Αγορίτσα Αποστολάκη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Βασίλειος & Παναγιώτα Αποστολάκη

Τα εγγόνια: Δείνα & Πέτρος, Χρήστος

Τα αδέλφια: Ντίνα Σιδέρη, Ελένη Μπέτσικου, Ευαγγελία & Βασίλης Αναστασίου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στο Κοιμητήριο Ελευθεροχωρίου Τρικάλων την Τετάρτη 22/7/2026 και ώρα 10:15 π.μ.