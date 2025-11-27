Θλίψη στην Καλαμπάκα: Πέθανε η 50χρονη Αθανασία Αθανασίου

Θλίψη επικρατεί στην Καλαμπάκα από το θάνατο της 50χρονης Αθανασίας Αθανασίου.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 28-11-2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στον Ξηρόκαμπο Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΓΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ.